У травні жителям краю почали перераховувати субсидії на літній період.

Про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Процедура автоматична, відтак додаткових звернень громадян не потребує.

Близько 130 тисяч жителів краю отримували субсидії упродовж опалювального періоду. Під час карантину їм призначили додаткові субсидії до трьохсот гривень. Розмір субсидії у літній період залежатиме від доходів громадян і їхніх витрат на комунальні послуги.

“Всі субсидії будуть перераховані автоматично з першого травня. Цей процес вже розпочали місцеві управління соціального захисту. Усі люди, які отримували субсидію в опалюваний період 2019 — 2020 років, автоматично матимуть перепризначену субсидію на літній період, а потім буде перераховано на осінній період. Всі кошти на державні соціальні програми надходять вчасно. Вчора надійшли кошти на виплати пільг, допомог, субсидій. Місцеві управління вже розпочали виплати, тобто область у повному обсязі фінансується вчасно”, – запевнив Вадим Боярський.

Додамо, за борги перед обслуговуючими підприємствами за послуги житлово-комунального господарства штрафи не нараховуватимуть. Все ж субсидіантам радять з оплатою комуналки не зволікати. Оскільки це може позначитися на призначенні субсидії на наступний період.

Софія Романська