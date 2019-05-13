Незмінним аксесуаром жителів західного регіону України залишаються парасолі. За прогнозами синоптиків, на Тернопільщині далі дощитиме. Однак періодично ймовірні прояснення. Щодо температурних показників, то вони дещо підвищаться.

«Парасолі на найближчий час залишаються в Україні найактуальнішими. Оскільки далі спостерігатимуться дощі та грози. Місцями опади чергуватимуться із проясненнями. Ці прояснення дають надзвичайно красиву картинку хмар і неба. Загальноєвропейська ситуація така – циклон над Італією, тому навколо дощі та холодяка, антициклон – над Великою Британією, тому там, а також плюс Франція, Іспанія, Португалія, Німеччина, буде без опадів. Циклон над північчю Скандинавії зачіпає нас хвостами атмосферних фронтів. До речі, деякі хвости італійського циклону також торкаються нашої території.

Словом, з усіх боків є ймовірність дощів. Втім, Україна впродовж доби буде однією з найтепліших країн Європи», – пояснює синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами метеорологів, цього тижня спостерігатиметься незначна тенденція щодо підвищення температурних показників. Однак з дощами і грозами Україна поки не прощається.

Софія Романська