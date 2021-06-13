«Ковідні сертифікати» розробляють в Україні. У них вказуватимуть результати ПЛР-досліджень, ІФА-тестувань, тривалість захворювання. Документами можна скористатися в Україні, а також при виїзді за кордон.

«Ковідні сертифікати» видаватимуть у паперовому та електронному форматах. Втім, міжнародні вимоги документів ще не затверджені.

«Ковідні сертифікати зараз розробляються. Їх можна буде отримати як у паперовому, так і в електронному форматі, міститимуть QR-код. У цьому документі буде вказано вже більше інформації, аніж в Міжнародному свідоцтві про вакцинацію. Зокрема, буде вказано про захворювання та термін захворювання, а також, якщо пацієнт робив аналізи на визначення рівня антитіл до COVID-19, то будуть вказані останні результати. У планах зробити 2 версії «Коронавірусного сертифіката»: внутрішній – для користування всередині країни, і зовнішній – для виїзду за кордон. Однак, через те, що міжнародні вимоги до такого сертифікату ще не затверджені, його формат може модифікуватися, щоб він відповідав вимогам ЄС та ВООЗ», – зазначає Ольга Ярмоленко.

«Ковідні сертифікати» планують запустити з першого липня цього року. Наразі експерти затверджують вимоги до оформлення цих документів.