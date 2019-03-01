Жителі Тернопільщини зможуть купувати ліки за електронними рецептами

01/03/2019 Розмір тексту:

Ліки за електронними рецептами відпускатимуть жителям Тернопільщини, – повідомляють в облдержадміністрації. Уже з квітня пацієнти зможуть придбати ліки від серцево-судинних захворювань, астми, цукрового діабету за електронним рецептом в аптеці, що бере участь в програмі «Доступні ліки».

До програми «Доступні ліки» на Тернопільщині приєдналося понад 250 аптек, – повідомив начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації ОДА Володимир Богайчук. Відтак за зниженими цінами жителі області можуть придбати більше двохсот медичних препаратів, 47 лікувальних засобів відпускають абсолютно безкоштовно. Також ці лики буде можливість придбати за електронними рецептами.

«До першого квітня ми проводимо фінансування по «Доступних ліках» через місцеві органи влади, а вже з першого квітня Національна служба здоров’я може укладати договір з аптечною мережею, а в нас 250 аптек беруть участь в програмі «Доступні ліки» і фінансування буде йти цю програму безпосередньо з Національної служби здоров’я. Тобто з квітня пацієнти зможуть отримувати ліки від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми і цукрового діабету ІІ типу за електронним рецептом у будь-якій зручній для них аптеці, яка долучилася до програми “Доступні ліки”. Відшкодування вартості лікарських засобів буде відбуватися за принципом «гроші йдуть за пацієнтом в аптеку». Лікар виписуватиме рецепт, аптека відпускатиме препарат пацієнтові, а НСЗУ відшкодовуватиме гроші за договором безпосередньо аптеці. Електронні рецепти на «Доступні ліки» виписуватимуть лікарі «первинки» – сімейні лікарі, педіатри й терапевти», – відзначив Володимир Богайчук.

Минулого року в області на програму «Доступні ліки» витратили близько 28-ми мільйонів гривень.

Софія Романська