Жителі Тернопільщини зібрали допомогу для сім’ї ветерана-“кіборга”, яка залишилася без даху над головою

Сім’я ветерана-кіборга Віктора Свиридюка з Рівненщини залишилася без житла. Наприкінці квітня у них згоріла хата. Підтримати постраждалих вирішили тернопільські волонтери. Вони зібрали і відвезли допомогу родині українського захисника.

На Тернопільщині відгукнулося допомогти сім’ї ветерана-кіборга чимало небайдужих людей. Вони пожертвували речі першої необхідності, продукти, одяг, гігієнічні засоби, гроші.

“Є чудові люди, яким дуже хочеться подякувати! Як кажуть, «зі світу по нитці-бідному сорочка»! Так вийшло і в нашому випадку! 29 квітня в сім’ї ветерана-кіборга Донецького аеропорту Віктора Свиридюка з Рівненщини трапилася біда — згоріла хата! Віктор з дружиною та сімома діточками залишилися практично на вулиці! Хлопчина активно прикладає усіх зусиль, щоби натомість побудувати новий будиночок! Не змогли і ми залишитися осторонь! Завдяки небайдужим, щирим, добрим людям, ми зібрали допомогу та доправили її родині!”, – повідомила тернопільська волонтерка Христина Феціца.

Підтримати родину, яка потерпіла від пожежі, можуть всі охочі. Для цього необхідно зв’язатися з волонтерами.