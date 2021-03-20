Загальна заборгованість споживачів області за використаний природний газ складає 1 111,3 млн гривень.

Про це повідомила на колегії начальниця управління ЖКГ та енергозбереження області Софія Близнюк. У цій сумі також борги за попередній рік.

Протягом цього опалювального періоду жителі краю заборгували значні суми за використані енергоносії. Борги мають підприємці, бюджеті установи та організації.

«Борг за використаний природний газ складає 1 111,3 млн гривень; за використану електричну енергію – 191,6 млн гривень; за спожиту теплову енергію – 211,6 млн гривень. Заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики області за використаний природний газ перед НАК „Нафтогаз Україниˮ становить 387 млн гривень, за 2021 рік – 107 млн гривень; за послуги з розподілу природного газу перед операторами газорозподільних систем – 18 млн гривень.Станом на 1 лютого 2021 року загальна заборгованість бюджетних установ та організацій області за використану теплову енергію становить 35,5 млн гривень», – повідомила Софія Близнюк.

Боржників на Тернопільщині просять розрахуватися за спожиті енергоносії. В ОДА нагадують, у разі боргу втрачатимуться субсидії та пільги.