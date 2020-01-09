Сьогодні до десятої години більшість автобусів не виїжджали з Тернопільського автовокзалу.

Заблокований був рух транспорту й у районних центрах. Його повноцінно відновили близько обіду.

Через нічний дощ і мінусову температуру повітря автошляхи області перетворилися на ковзанку. Заради безпеки пасажирів в автовокзалах тимчасово заборонили рух перевізників. Оскільки служба автомобільних доріг, облдержадміністрація та обслуговуючі підприємства не відреагували вчасно на погодну аномалію. Як наслідок – сотні жителів краю залишилися без транспортного сполучення.

«Після святкування в батьків у селі Горинка Кременецького району добиралася до Тернополя. Потрібно було встигнути на 9.00 на роботу, але я приїхала аж після обіду. Автобуси не їздили взагалі, дорога була катастрофічна, жодної одиниці обслуговуючого транспорту не було на дорозі десь до години одинадцятої. Мені вдалося сісти на автобус майже опівдні. І навіть тоді було помітно, що дорога слизька. На жаль, в нас комунальники абсолютно не готові до примх погоди, а вони траплятимуться все частіше через глобальні зміни клімату», – розповідає жителька Кременецького району Галина Нагорна.

Як пояснили на автовокзалі, наразі автобуси курсують за звичним графіком. Ситуація на автошляхах внормалізувалася.

Софія Романська