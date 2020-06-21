21 червня в Україні відзначають День батька. Жителі Тернопільщини з цієї нагоди влаштували флешмоб у соцмережах. Вони публікують свої сімейні фотографії та пишуть вітальні слова.

“Щоб бути хорошим батьком, треба поважати і любити маму своїх дітей… Нехай Бог благословить усіх батьків і матерів, щоб ми мали міцні українські сім’ї!!! Подякуй за все своєму батькові! Подякуй Богові, якщо твій батько ще живий!”, – зазначив міський голова Збаража Роман Полікровський.

День батька відзначають у майже сорока країнах світу. Започаткували свято в Америці 1908 року. Різні країни мають власні традиції вшанування інституту батьківства. В Україні День батька менш укорінений, ніж день матері. Все ж кілька років поспіль святкують цей день у третю неділю червня.

Софія Романська