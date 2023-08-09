Відтепер жителі Тернопільщини можуть змінити місце проживання у застосунку «Дія».

Про це на брифінгу розповів директор Тернопільського інформаційно-аналітичного центру Олександр Терещенко.

Змінити прописку можна у смартфоні без походу до ЦНАПів та органів реєстрації.

«Щоб скористатися сервісом, достатньо в застосунку «Дія» перейти до розділу «Послуги», обрати розділ «Зміна місця проживання»; вказати нове місце проживання і залишити контактні дані. Ще однією важливою послугою у застосунку «Дія» є «Отримання компенсації за зруйноване житло». Наразі претендувати на компенсацію за пошкоджене житло зможуть одноосібні власники житла за наступних умов: житло було пошкоджене через бойові дії після 24 лютого 2022 року; розміщене на неокупованій території, де не ведуться активні бойові дії; підлягає відновленню; не було відремонтовано самостійно», – розповів Олександр Терещенко.

Отримані кошти дозволено витрачати протягом одного року на придбання будівельних матеріалів або оплату ремонтних послуг.