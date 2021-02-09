52 нових випадки коронавірусної інфекції діагностували на Тернопільщині минулої доби. У регіоні фіксують зниження кількості виявлених випадків. Однак лікарі кажуть, що це не пов’язано із стабілізацією епідемічного процесу.

Учора в обласному лабораторному центрі провели близько півтисячі досліджень методом ПЛР. А загалом ресурси лабораторій дозволяють робити більше тисячі тестувань щодоби. Цього року значно знизився обсяг поставок біоматеріалу з районів області. За словами сімейних лікарів, люди відмовляються від ПЛР-досліджень та лікують симптоми хвороби амбулаторно.

«Говорити про стабілізацію епідемічної ситуації із COVID-19 поки що зарано. Попри те, що ми зараз реєструємо меншу кількість позитивних випадків. Адже це є абсолютні цифри. Якщо говорити у відсотковому відношенні, то в нас, як було 30% позитивних від відібраного матеріалу, так воно і залишилося дотепер. Також продовжуємо реєструвати спалахи в організованих колективах. Зріс значно показник летальності», – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Від початку пандемії в області зареєстровано 557 летальних випадків від COVID-19. Втім, лікарі припускають, що реальне число померлих від цієї недуги набагато більше.