Жителі Тернопільщини подбали не лише про свої домівки

Масові толоки влаштували цими вихідними на Тернопільщині. Жителі краю прибирали прибудинкові території, придорожні смуги, парки та сквери. Акції приурочили Дню довкілля.

Екологічну ініціативу підтримали представники церков, громадських організації та студенти. Вони не лише прибирали, а й заохочували жителів краю дбати про навколишнє середовище.

“У цей час всі прибирають свої домівки, подбайте також про довкілля! Використайте екозасоби для прибирання, наприклад соду, посортуйте сміття; візьміть на шопінг багаторазові торбинки… Фантазуйте, думайте про довкілля”, – зазначила громадська діячка Ольга Гордієнко.

Додамо, День довкілля відзначають в Україні в третю суботу квітня щорічно, починаючи з 1999 року, згідно з Указом Президента України. Цього ж дня була заснована UNEP (United Nations Environment Network) – Екологічна програма ООН, яка зараз є основним організатором та ідеологом Дня довкілля.