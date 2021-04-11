«Озеленення планети»: акція під такою назвою об’єднала людей з різних регіонів і країн. Долучилися до цієї ініціативи і жителі Тернопільщини. Вчора в об’єднаних територіальних громадах висадили тисячі різноманітних дерев і кущів.

Акцію з озеленення підтримали майже в усіх ОТГ краю. Житель Чорткова Іван Борис разом з дружиною висадив понад два десятки дерев. Чоловік переконаний, що озеленення нині необхідне, щоб зупинити процес глобальних метеорологічних змін.

«Бачимо, що відбувається з погодою. Це все наслідок знищення лісів, а також інших негативних процесів. Ліси — це легені планети. Ми не зможемо жити без них. Вважаю своїм обов’язком долучитися до озеленення планети. Хочеться, щоб якомога більше людей підтримали акцію, висадили дерева, хоча б у себе на подвір’ї».

У рамках акції «Озеленення планети» планувалася висадка 1 мільйону дерев в різних куточках Землі. Протягом дня у Чортківській громаді посадили понад тисячу дерев. До акції долучилися працівники міської ради, комунальних підприємств, представники громадських організацій.