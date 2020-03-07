Інтерактивну карту, на якій можна в режимі реального часу залишати скарги на стан доріг, презентували жителям Тернопільщини.

Це унікальний сервіс, який збиратиме інформацію про ремонти та експлуатаційне утримання автошляхів.

Серед завдань нового ресурсу – надання актуальної та достовірної інформації про дороги державного значення, – повідомив на прес-конференції заступник начальника служби автомобільних доріг області Ігор Василюк. Жителі краю можуть оперативно повідомляти про критичні ділянки автошляхів.

«Серед можливостей інтерактивної карти – контроль за дотриманням програми будівництва та ремонтів. На ній можна побачити всі ділянки, які будуть відремонтовані. Наразі карта працює у тестовому режимі. Уся інформація диспетчером оперативно передається відповідним відділам, її опрацьовують відділи експлуатаційного утримання, безпеки руху. Щоправда, доводиться відсіювати повідомлення, котрі не стосуються сфери відповідальності служби, наприклад щодо стану комунальних чи місцевих автошляхів. Люди бачитимуть, хто відповідає за ремонт тої чи іншої ділянки. Це сприятиме більш ефективному плануванню ремонту доріг».

За лічені дні на дорожню мапу надійшло понад півсотні скарг на погані дороги від жителів краю. Ресурс доступний онлайн за посиланням: https://map.ukravtodor.gov.ua/.

Софія Романська