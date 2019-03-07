Жителі Тернопільщини можуть скористатися “теплими кредитами”

07/03/2019 Розмір тексту:

Фінансування програми розпочалося з березня.

«Теплі кредити» в 2019 році складуть 400 мільйонів гривень. Саме таку суму заклав в бюджет Кабінет Міністрів України. При цьому, перевагу матимуть ОСББ/ЖБК та фізичні особи (власники будинків). Якщо попит буде дуже великий, то уряд розгляне можливість виділити додатково ще 100 мільйонів гривень у другому півріччі.

З обласного бюджету буде відшкодовано 12% відсоткової ставки по кредиту. На це передбачили мільйон гривень

Починаючи з 2018 року, “теплі кредити” оформляють тільки державні банки – „Ощадбанк”, „Укргазбанк” та „ПриватБанк”.

За умовами програми, позичальникам буде відшкодовано частину суми кредиту з боку держави:

Для фізичних осіб:

– 20%, якщо за кредитні кошти придбавається негазовий котел (35 % для позичальників, яким призначено субсидію);

– 35%, якщо кредитні кошти спрямовуються на придбання іншого енергоефективного обладнання або матеріалів.

Для ОСББ і ЖБК:

– 40%, якщо кредитні кошти спрямовуються на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ і ЖБК;

– 40-70%, якщо у складі ОСББ є сім’ї, які оформили субсидію (залежно від кількості квартир-субсидіантів).

За інформацією начальника управління ЖКГ та енергозбереження ТОДА Дмитра Пастернака, мешканцям області при оформленні кредиту для впровадження енергозберігаючих або енергоефективних заходів, також буде відшкодовано з обласного бюджеті 12% від відсоткової ставки по кредиту. Для цього, з обласного бюджету на цей рік виділено 1 млн. гривень.

Відшкодування по “теплих кредитах” може бути передбачене і в бюджетах районних рад та міст, селищ, сіл.

Таким чином, створено максимально комфортні умови для стимулювання населення області до енергозберігаючих та енергоефективних заходів, які дадуть можливість економити на енергоносіях та комунальних послугах.

254 млн. грн. – на заходи з енергозбереження

та енергоефективності області

Що потрібно зробити для оформлення кредиту:

* Звернутись у відділення вищевказаних банків та отримати безоплатну консультацію про товари і заходи, по яких відшкодовується частка їх вартості та ставка по кредитах. Державні банки максимально націлені на доступне роз’яснити населенню про перелік документів та процедуру отримання компенсації.

* Визначитись із продавцем товару (вікон, дверей, пінопласту, мінеральної вати, котла, складових систем опалення і т.п.) та отримати від нього рахунок-фактуру.

* Даний рахунок-фактуру із переліком документів для отримання кредиту подається в банк для отримання кредиту.

* Після отримання погодження банку на отримання кредиту, укладається кредитний договір, після чого банк переводить на рахунок продавця кошти для оплати по рахунку-фактурі;

* Далі особа впроваджує заходи по енергозбереженню чи енергоефективності (міняє вікна, двері, утепляє будинок і т.п.) та надає банку акт приймання-передачі оплаченого товару (акт виконаних робіт). Ксерокопію акту банк надає Державному агенству з питань енергоефективності разом із заявкою на компенсацію. Держенергоефективності розглядає заявку і розраховує суму компенсації (це може тривати до один-два місяці), після чого переказує кошти на рахунок кредитора (фізичної особи або ОСББ/ЖБК) в банку. Тіло кредиту зменшується на суму компенсації.

«Завдяки програмам «теплих кредитів» населення та ОСББ мають можливість отримувати подвійну та навіть потрійну фінансову допомогу на енергоефективні заходи! За останні три роки на заходи щодо енергозбереження та енергоефективності в області залучили 254 млн. гривень», – поінформував Дмитро Пастернак.