Цими вихідними на Тернопільщині у пунктах масової вакцинації всі охочі можуть імунізуватися вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Окрім Тернополя пункти щеплення працюють у Чорткові, Бережанах і Заліщиках.

Охочих вакцинуватися виявилося чимало. Поблизу пунктів щеплення вишикувалися черги по 100-200 людей.

«З самого ранку до центрів вакцинації прийшли декілька сотень людей, які хочуть вакцинуватися вакциною Pfizer. Це надзвичайно важливо, що жителі Тернопільщини настільки свідомі та бажають захистити себе й оточуючих. Та попри це людям, котрі бажають імунізуватися варто пам’ятати, що з 9.00 і до 12.00 формуються найбільші черги, тому люди, котрі поспішають, можуть приходити після обіду», – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, пункти щеплення працюють у суботу та неділю з 9.00 по 16.00. Вакцинуватися там можуть всі охочі жителі краю від 18 років.