Тернопільщина отримала 34 млн. грн. на компенсації за житлово-комунальні послуги для жителів краю, які безкоштовно прихистили переселенців.

Про це повідомила начальниця управління житлово-комунального господарства області Софія Близнюк. За її словами, 18,7 млн. грн. передбачено для власників приватного житла, 15,4 млн. грн. – місцевим бюджетам.

Уряд компенсовує витрати за житлово-комунальні послуги власникам житла, що безоплатно прихистили переселенців. Витрати частково відшкодовується за державні кошти, частково за кошти мiжнародних органiзацiй.

“У Тернопільську область загалом надійшло 34,1 млн грн коштів, спрямованих на компенсації житлово-комунальних послуг: 18,7 млн грн компенсації власникам житла, та 15,4 млн грн компенсації місцевим бюджетам для їхніх установ та організацій. Це суттєва матерiальна допомога як мешканцям, так i мiсцевим бюджетам”, – зазначила Софія Близнюк.

Додамо, компенсацію можуть отримати люди, які зареєструвалися як приймаюча сторона на сайті “Прихисток” або залишили заяву у ЦНАПі. Переселенці також повинні бути зареєстрованими та мати довідку внутрішньо переміщеної особи.