Жителі Тернопільщини долучилися до глобальної екологічної ініціативи. Люди взялися прибирати береги водойм. Акція проходить в усіх населених пунктах області.

Екологічна ініціатива проходить з нагоди Міжнародного дня чистих берегів. Серед завдань – допомогти водним об’єктам Тернопільщини стати чистішими. Як розповів співкоординатор екологічної акції Ігор Кушнір, цьогоріч прибирання тривають з 16 до 30 вересня за підтримки Європейського Союзу та Програми розвитку ООН.

“У треті вихідні вересня мільйони волонтерів у всьому світі, із понад 150 країн, долучаються до глобального прибирання берегів водойм. Ставимо за мету — вберегти від забруднення річки, ставки і озера, а також нагадувати людям про важливість збору відходів після відпочинку. Акція проходить по всій території області. Голови громад організовують екологічні толоки, бачимо, що люди охоче долучаються”.

Нагадаємо, з нагоди Міжнародного дня чистих берегів, в різних країнах світу організовують акції на узбережжях річок, морів та океанів з метою запобігати забрудненню побутовими відходами водних ресурсів. Ініціативу започаткували в 1986 році.