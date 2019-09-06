Пільги на житлово-комунальні послуги жителі краю отримуватимуть у грошовій формі. Втім, у разі заборгованості понад місяць пільги переведуть у безготівковий вигляд.

Пільговики повинні щомісяця розраховуватися за комунпослуги, – зазначає директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. Щоб отримати пільги на опалювальний період, необхідно написати відповідну заяву до 15 жовтня.

«Передбачено дві форми надання пільг у грошовій формі, а саме, безготівкова і готівкова. За заявою пільговика, поданою структурному підрозділу з питань соціального захисту населення до 15 жовтня (15 травня), у якій зазначатимуться виплатні реквізити, виплата пільги буде здійснюватись у грошовій готівковій формі з початку опалювального (неопалювального) сезону. Пільговики, яким надаватиметься пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою.

Якщо у пільговика, який отримуватиме пільги у готівковій формі, виникне прострочена понад місяць заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, сума якої перевищуватиме 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, про що орган соціального захисту населення повідомлятимуть надавачі послуг, пільга буде надаватися йому з наступного опалювального (неопалювального) сезону у грошовій безготівковій формі».

Передбачено дві форми надання пільг у грошовій формі, а саме, безготівкова і готівкова. За заявою пільговика, поданою структурному підрозділу з питань соціального захисту населення до 15 жовтня (15 травня), у якій зазначатимуться виплатні реквізити, виплата пільги буде здійснюватись у грошовій готівковій формі з початку опалювального (неопалювального) сезону. Пільговики, яким надаватиметься пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою.

Якщо у пільговика, який отримуватиме пільги у готівковій формі, виникне прострочена понад місяць заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, сума якої перевищуватиме 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, про що орган соціального захисту населення повідомлятимуть надавачі послуг, пільга буде надаватися йому з наступного опалювального (неопалювального) сезону у грошовій безготівковій формі».

Пільговики мають стежити за правильністю поданої інформації. Оскільки у разі виявлення неправдивих даних, доведеться повертати державі використані кошти.

Софія Романська