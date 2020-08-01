25 жовтня пройдуть вибори до місцевих рад. З липня жителі краю можуть змінити виборчу адресу, аби проголосувати. Таку змогу громадяни України отримали завдяки новому Виборчому кодексу, який набув чинності з 1 січня 2020 року.

Змінивши виборчу адресу, надалі не доведеться повторювати цю процедуру перед кожними виборами, – каже керівник правових проектів Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України Володимир Курило. Хіба людина переїде до іншого місця проживання.

«Відповідно до змін, велика кількість громадян зможе брати участь у виборах до місцевої ради. Це не тільки стосується переселенців, а й осіб, які змінили місце проживання. Стосується це і студентів, які навчаються в інших містах, актуально це і для тих людей, які не проживають за місцем своєї реєстрації. Відтак це може збільшити кількість виборців, які зможуть проголосувати».

Змінити виборчу адресу можна до 9 вересня. Для цього необхідно прийти до відділу ведення Державного реєстру виборців, подати заяву та копію підтверджувального документа. З собою необхідно мати паспорт та оригінал документа, що підтверджує проживання за вказаною в заяві адресою. Таким документом може бути: договір оренди житла; документ, який засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за певною адресою; документ про право власності на житло; довідка переселенця тощо.

Софія Романська