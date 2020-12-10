Два новорічно-різдвяні конкурси триватимуть у Тернополі до 20 січня 2021 року. Це традиційні «Феєрія новорічного міста» та «Різдвяне диво».

Перший проводять для того, щоб сформувати привабливий зовнішній вигляд об’єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг міста, створити святкову атмосферу для жителів та гостей міста, надати можливості усім бажаючим реалізувати власні творчі здібності шляхом участі у спільному святковому оформленні міста. А конкурс на кращий макет Різдвяної шопки «Різдвяне диво» організовують щоб залучити установи, організації, підприємства, заклади, церковні громади, парафії, жителів Тернопільської міської територіальної громади, дітей та сім’ї до вивчення та пізнання різдвяних традицій за допомогою засобів народного декоративно-прикладного мистецтва.

У «Феєрії новорічного міста» будуть визначені переможці у трьох номінаціях: «Зелена Модниця» – найкраще оформлення ялинки; «Настрій дарований серцем» – найкраще оформлення в новорічно-різдвяному стилі подвір’я, екстер’єру оселі; «Карнавал прикрас» – найкраще оформлення вітрини в новорічно-різдвяному стилі. Заявки для участі у цьому конкурсі приймаються до 25 грудня 2020 року: у номінації «Карнавал прикрас» – в управлінні торгівлі, побуту та захисту прав споживачів; у номінації «Зелена модниця» та «Настрій дарований серцем» – в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.

Для учасників конкурсу «Різдвяне диво» немає вікових обмежень, роботи також можуть бути колективні (родинні, гуртові) та індивідуальні. У ньому теж будуть визначені переможці у трьох номінаціях: «Різдвяна шопка» – виготовлення макету різдвяної шопки; «Вертепна атрибутика» – виготовлення різдвяної зірки, персонажів вертепу; «Ялинкова прикраса» – виготовлення автентичних іграшок. На цей конкурс заявки приймають в управлінні культури і мистецтв Тернопільської міської ради до 5 січня 2021 року.

На кожен конкурс у бюджеті громади наступного року планують закласти по 10 тисяч гривень. Їх отримають ті, хто займе перше, друге і третє місце у кожній з номінацій. Переможців цих двох конкурсів оголосять у середині січня наступного року.

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