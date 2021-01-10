З січня 2021 року жителі десяти сіл Тернопільської громади оформлятимуть державні соціальні допомоги, пільги, житлові субсидії та інші соціальні гарантії в управлінні соціальної політики Тернопільської міської ради.

Раніше за оформленням соціальних допомог вони зверталися до управління праці та соціального захисту населення Зборівської райдержадміністрації. Зараз заяву та інші необхідні документи можна подати уповноваженим особам, які розміщені у приміщеннях колишніх сільських рад, або безпосередньо в управління соціальної політики, що у на вулиці Лисенка, 8 і 8А у Тернополі.

– З 2021 року жителі сіл, які приєдналися до ТМТГ, можуть подавати документи на призначення усіх видів державних соціальних допомог, компенсацій, субсидій, а також інших соціальних виплат, які фінансуються з держбюджету вже не у Зборівське управління соцзахисту, а до нашого управляння соцполітики, – розповів Володимир Сулима, начальник управління соціальної політики Тернопільської міськради. – Все те, що подавалося раніше до Зборівського управління тепер подається до Тернопільського управління. Жителі сіл можуть подати документи уповноваженим особам у колишніх сільрадах, або старостам, або безпосередньо звернутися до управління соцполітики у Тернополі. Тим громадянам, яким соцгарантії вже були призначені, і вони їх отримували до 1 січня 2021 року, передача їхніх документів до нашого управління відбудеться після завершення реорганізації райдержадміністрації.

Володимир Сулима зазначив, що управління уже давно здійснює виплати жителям цих сіл, які фінансуються з місцевого бюджету, наприклад, за програмою «Турбота». За його словами питання передачі повноважень до Тернополя попередньо обговорили зі старостами сіл і селяни також сприйняли його позитивно.