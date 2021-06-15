Четвертий щорічний велопробіг «Поза межами ONLINE» учора, 13 червня, зібрав на Тернопільщині майже 80 учасників.

О 10-ій годині ранку дві групи велосипедистів одночасно виїхали із Шумська та Кременця. Нестійка погода не завадила їм подолати 40 кілометрів шляху. Зустрілися учасники у селі Людвище, де на них чекала святкова програма та призи від спонсорів.

Організатори велопробігу – Центр розвитку ініціатив «ІнСорс». Підтримала захід депутатська група «Довіра» – народний депутат Микола Люшняк, депутати Тернопільської обласної ради Віталій Шафранський та Олег Щиголь.

– Щорічно ми організовуємо велопробіг у другу неділю червня. І щоразу це інші учасники, інший маршрут, інша відстань. Цього року зареєструвалися 120 осіб, однак примхлива погода, звісно, когось злякала. Попри те, що припікало сонце, розгулював поривчастий вітер, а потім ще й падав дощ, велосипедисти подолали цей нелегкий шлях, – розповіла голова ГО «ІнСорс» Іванна Мрига.

Велоспорт стає дедалі популярнішим у світі, тому дуже добре, що його популяризують й на Тернопільщині, зазначив активіст партії «Довіра» на Шумщині Володимир Плетюк.

– Я дякую громадським організаціям за цей велопробіг. Тішуся, що є люди, які вміють це робити. У Шумську такий пробіг став вже четвертим. Усього цього б не було без ініціативних людей. Звісно, погода трохи злякала, тому учасників було менше, аніж ми планували. Я дякую також й колегам з партії «Довіра» за те, що підтримали і підготували призи для велосипедистів, – підкреслив Володимир Плетюк.

Важливо, аби досвід проведення таких велопробігів запозичували інші, наголосив депутат Тернопільської обласної ради від партії «Довіра» Віталій Шафранський.

– Велосипед у сучасному світі став популярним транспортом засобом. Безліч велоініціатив покликані ще більше його популяризувати. Одна із них – велопробіги. Вдячний організаторам за таку хорошу ідею. Правильно кажуть, що у здоровому тілі – здоровий дух, здорові думки. Партія «Довіра» готова підтримувати подібні заходи, аби вони ставали ще масштабнішими з кожним роком. Бажаю вам успіхів, нехай усі ідеї вдається втілити, – звернувся Віталій Шафранський.

А організатори вже запрошують жителів краю до участі у ювілейному п’ятому велопробігу, який відбудеться у 2022 році.