Жителі семи сіл на Тернопільщині безкоштовно отримали одяг

18/02/2019 Розмір тексту:

Благодійну допомогу від проекту «Одежина» отримали жителі семи сіл на Тернопільщині. Загалом благодійники з Тернополя передали понад 1700 кг одягу Копичинецькій міській об’єднаній територіальній громаді.

Як розповіла координаторка проекту «Одежина» Яна Шкуратова, зібрати одяг для потребуючих вдається завдяки ініціативі багатьох небайдужих жителів Тернополя та області.

«1710 кг. речей та столик для годування дитини було передано на Копичинецьку міську об’єднану територіальну громаду. Жителі семи сіл отримали допомогу завдяки кожному з Вас, тих, хто весь цей час приносить нам речі. А видача потребуючим сім’ям, відбулась завдяки злагодженій роботі представників місцевої влади та волонтерів! Ви великі молодці! Особливо хочу подякувати за небайдужість голові ОТГ Лосику Павлу Степановичу, який не роздумуючи ні хвилини, одразу відгукнувся та посприяв всім необхідним, а також його заступнику Гусаку Богдану Мирославовичу і всім волонтерам за ваш особистий внесок в організацію цього заходу».

Пожертвувати речі для проекту «Одежина» можуть всі охочі. Волонтери готові прийняти одяг та взуття у доброму стані.

Софія Романська