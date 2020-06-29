Через стихію у Монастириському, Бучацькому та Заліщицькому районах підтопило 73 колодязі. У них вода непридатна навіть для господарського використання. Наразі фахівці держпродспоживслужби проводять необхідні санітарно-епідемічні заходи.

Вживати воду із підтоплених криниць дозволять тільки після санації, дезінфекції та лабораторних досліджень, – кажуть у держпродспоживслужбі області. Наразі вода може бути шкідливою.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», використання забрудненої колодязної питної води з підтоплених криниць повинно бути заборонено навіть для господарських потреб, а органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечити жителів населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних норм. Органи місцевого самоврядування зобов’язані здійснити заходи щодо приведення санітарно-технічного стану систем водопостачання населення до рівня, який би гарантував надання населенню безпечної питної води.

Найбільше від негоди постраждав Монастириський район. В смт. Коропець підтопило 42 господарські будівлі, 38 житлових будинків та 42 криниці. У селі Вістря – 103 присадибні ділянки, загальною площею 25 га, 24 господарські будівлі, 8 житлових будинків, 16 криниць та 1 продовольчий магазин.

Софія Романська