Жителі Микулинців приїхали на сесію обласної ради з вимогами не допустити розміщення евакуйованих з Китаю. Люди продовжують чергувати на блокпостах при в’їзді до селища.

Тридцятиоднорічна Ольга Бабик приїхала з Микулинців, бо хвилюється за своїх дітей. «Ми живемо порівняно недалеко від цього санаторію. Діти маленькі, імунітет мають слабкий. Ледь від епідемії грипу відійшли, а тут з’являється ще така страшна загроза. Невже на цілу Україну не знайдеться більш пристосованого місця, що хочуть везти до нас. Ми категорично проти цього, не хочемо, щоб у нас був розсадник інфекції».

Як повідомив голова селищної ради Микулинців Петро Осіпчук, люди встановили на в’їзді до селища блокпости і чергують там цілодобово. Дослухалися до вимог жителів селища і депутати обласної ради. Вони проголосували за звернення до президента і прем’єр-міністра з проханням не розміщати евакуйованих людей з Китаю. «Хотів би застерегти не прикривати поняттями моральності та християнських цінностей непрофесійність, оскільки така підміна загрожує не лише Тернопільській області, а й усій України», – зазначив голова обласної ради Віктор Овчарук.

Додамо, учора міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька відзначила, що відібрано три області, куди привезуть людей з Китаю. Втім, кінцевого рішення щодо розміщення евакуйованих людей наразі не прийнято.

Софія Романська