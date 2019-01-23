Жителі Гусятинщини та Чемеровеччини на річці Збруч вшанували 100-річчя Акту Злуки. Фоторепортаж

Урочисті заходи відбулися й на Тернопільщині. Саме у Гусятині на середині мосту через ріку Збруч живі колони з Хмельницької та Тернопільської областей символічно об’єднали жовту та блакитну стрічки у єдиний український Стяг. Після чого тисячна велелюдна хода рушила на майдан Небесної Сотні, де біля стели пам’ятнику Незалежності пролунала спільна молитва за єдину Українську державу, мир і спокій на нашій землі. Далі відбулося вшанування усіх захисників українського народу урочистим покладанням квітів та хвилиною мовчання.

Із вітальним словом до жителів Гусятинщини та Чемеровеччини звернувся і народний депутат від фракції БПП з Тернопільщини Микола Люшняк.

– 100 років тому наші предки заклали цеглину української державності. Якби не та знаменна подія, коли брат брату простягнув руку, урочисто проголосив, що ми єдиний український народ, можливо, сьогодні ми б не мали нашої держави – України. Проголошення Акту Злуки стало живим та яскравим прикладом того, що наш народ – єдиний, сильний та надзвичайно могутній. Сьогодні перед нами стоїть багато викликів. Ці виклики ми можемо подолати лише в єдності одного соборного народу. Нам потрібно досягти миру на сході України; повернути наші землі, які намагається відібрати російський агресор; завершити процес децентралізації; відкрити свої серця нашим братам на Донеччині, Луганщині та у Криму і показати, що ми – єдині та непереможні. Знаю, що у нас європейський потенціал і велике майбутнє. Бажаю, щоб ми усі збиралися на такі свята і з радістю згадували, що саме такі події єднають наш великий український народ. Вітаю всіх на Тернопільській землі, Слава Україні! – проголосив Микола Люшняк.

Нагадаємо, 22 січня 1919 року Українська Народна Республіка та Західно-Українська Народна Республіка на Софійському майдані в Києві проголосили універсал про об’єднання. Саме ця історична подія утвердила прагнення українців жити в своїй незалежній та самодостатній країні. А починаючи з 1999 року 22 січня є Днем соборності України.