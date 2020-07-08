Майже одинадцять тисяч гривень втратив житель Кременецького району. Чоловік проплатив гроші за поїздку на міжнародний форум, який мав відбутися у червні в Чернівецькій області.

На зустріч потерпілий планував їхати з дружиною, а тому оплатив за два місця, а це – 10900 гривень. Його попередили, що гроші зараховуються на Благодійний фонд організатора. Проте у зв’язку з коронавірусною інфекцією захід перенесли на 2021 рік, повідомляють у поліції.

Житель Тернопільщини попросив повернути кошти, бо був не впевнений, що зможе потрапити через рік на запланований форум. Віддати гроші організатори відмовилися, мотивувавши тим, що вилучати кошти з благодійного фонду вони не можуть.

За допомогою повернути втрачене чоловік звернувся до поліції. Правоохоронці внесли даний факт в ЄРДР згідно статті 190 ККУ.