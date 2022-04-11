Тернопільські поліцейські вилучили з незаконного обігу підакцизної продукції на чверть мільйона гривень.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки задокументували протиправну діяльність жителя Кременецького району, який займався збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

На період дії воєнного стану на території області заборонений продаж алкогольних напоїв. Попри це, знаходяться ділки, котрі не лише нехтують введеними обмеженнями, а й торгують фальсифікатом. Оперативники управління Департаменту внутрішньої безпеки систематично проводять профілактичні заходи щодо протидії незаконному обігу підакцизних товарів.

Під час відпрацювання правоохоронці виявили факт реалізації фальсифікованого спиртного жителем Кременецького району. Чоловік за місцем проживання налагодив торгівлю підакцизного товару.

У ході санкціонованого обшуку у нього виявлено пів тони незаконно виготовленого коньяку, двадцять ящиків горілки та стільки ж вина із марками акцизного податку з ознаками підробки, а також 500 пачок цигарок без марок акцизного податку. Загальна сума вилученого – понад 250 000 гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 199 Кримінального кодексу України (збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку). Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.

Оперативні заходи тривають, поліцейські встановлюють канали постачання фігуранту підакцизної продукції та осіб, причетних до її виготовлення.