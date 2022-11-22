Тепер чоловікові загрожує адміністративна відповідальність та чималий штраф.

Близько 21 години 20 листопада на спецлінію 102 надійшло повідомлення 52-річного жителя Кременецького району Тернопільської області, що він не може встановити місце знаходження автомобіля, на якому приїхав на Дубенщину.

Після спілкування із заявником поліцейські встановили, що в нічну пору доби 18 листопада після розпивання спиртного у селі Підзамче чоловік сів у «ВАЗ 2109» та поїхав. Втім, дорогою застряг у снігу, тож залишив автомобіль та пішов додому пішки. Пригадати наступного дня, де легковик – не зміг.

Намагався розшукати «вазівку» самостійно, однак після безрезультатних пошуків все ж звернувся до правоохоронців.

У результаті проведених розшукових заходів та перевірки інформації вранці вчора, 21 листопада, поліцейські відділення №2 (м. Радивилів) Дубенського РВП виявили транспортний засіб там, де його і залишив кермувальник: посеред поля неподалік села Дружба.

На жителя Кременецького району Тернопільщини інспектори СРПП склали адмінматеріали за статтями 130 та 183 КУпАП (керування у стані алкогольного сп’яніння та завідомо неправдивий виклик спецслужб).