Невідомий зловмисник викрав гроші та майно: таке повідомлення отримали працівники Чортківського відділу поліції від власника місцевої газової автозаправної станції.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що невідомий забравсяв кабіну оператора, пошкодивши металопластикове вікно. Злодій забрав з каси 1600 гривень та прихопив зі столу ноутбук.

Особу, підозрювану у скоєнні злочину, правоохоронці оперативно встановили. Ним виявився 49-річний житель району. Чоловік скоїв протиправне вперше, через скрутні сімейні обставини. Гроші та техніку правоохоронці вилучили, а підозрюваному доведеться відповісти перед законом згідно частини 3 статті 185 ККУ (крадіжка поєднана з проникненням у приміщення).