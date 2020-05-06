Міні-теплицю в гаражі облаштував житель Теребовлі. Вирощував чоловік у ній рослини коноплі. Заборонене городництво виявили працівники Теребовлянського відділу поліції.

За словами очільника відділу Андрія Купчака, до помешкання чоловіка правоохоронці прийшли із санкціонованим обшуком.

Саме під час перевірки оперативники й виявили гаражну теплицю. В приміщенні теребовлянець обладнав систему тепло- та гідроізоляції, встановив спеціальні лампи, підігрівач та термометри, аби створити сприятливий клімат для вирощування коноплі.

У ході обшуку поліцейські вилучили 12 невеличких кущів та п’ять дорослих рослин. Окрім цього, були в чоловіка уже й висушені листя.

Він зізнався, що купив насіння та висадив його для власного використання. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 310 ККУ – Посів або вирощування снодійного маку чи конопель.

Усі рослини правоохоронці вилучили та передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Триває слідство.