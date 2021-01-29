Жертвою шахрая став житель Чернівеччини, котрому зловмисник пообіцяв пригнати з-за кордону авто.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції поштою надійшла заява від жителя Чернівецької області про вчинене щодо нього шахрайство. Заявник пояснив, що знайшов оголошення про достатку з-за кордону автомобілів, зателефонував за вказаним номером і чоловік, котрий назвався Іваном і сказав, що мешкає у Тернополі, пообіцяв пригнати для нього хороший автомобіль за нормальною ціною. Зійшлися на тому, що чернівчанин перерахує на банківську картку 72 тисячі гривень і вже найближчим часом йому доставлять товар. Минуло кілька тижнів – ні автомобіля, ні зв’язку з продавцем.

Поліцейські з’ясовують, чи дійсно зловмисник – житель Тернополя, адже, як свідчить практика, шахраї називаються видуманими іменами, навмання вказують місце проживання, лиш би заплутати сліди.

Охочим скористатися послугами доставки автомобілів з-за кордону поліцейські радять не давати гроші наперед, тим більше, якщо ви особисто не знаєте людини.