Поліцейські встановили, що зловмисник причетний до шести фактів крадіжок. До чужих помешкань крадій проникав, зламуючи замки вхідних дверей та розбиваючи вікна.

На даний час вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу, повідомляють у поліції.

– На початку травня до нас стали надходити повідомлення від власників дач, що в селі Ступки, про те, що невідома особа викрала майно з їхніх будинків, – розповів начальник Тернопільського районного відділення поліції Віктор Волощук. – Загалом звернулися шестеро потерпілих. Люди заявляли про крадіжки різноманітного господарського реманенту та електроінструментів. Збитки оцінювали від чотирьох до двох тисяч гривень.

Поліцейські провели ряд оперативних заходів, аби встановити зловмисника. Під час одного з відпрацювань було помічено чоловіка, які блукав поміж дачами. Як згодом з’ясувалося, зловмисник вкотре йшов на промисел, та планам завадили поліцейські. Зловмисником виявився раніше судимий 37-річний житель Полтавщини.

Зі слів Віктора Волощука, у крадія вилучили частину майна, яке він виніс з чужих помешкань. Проте дорожче з накраденого, а це електроінструменти, лиходій здав до ломбардів у Хмельницькому.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 3 статті 185 ККУ. Поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до інших протиправних діянь.