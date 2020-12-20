У Бережанах до трьох років позбавлення волі з дворічним відстроченням засуджена місцева безробітна жителька, яка захотіла інтимної близькості з 14-річним підлітком.

Про скандальний випадок пише Галас.

13 вересня 2020 року близько 22 години 00 хвилин, за місцем проживання жінки прийшли у гості, раніше їй знайомий, та підліток, житель с. Вільховець Бережанського району Тернопільської області, з яким вона попередньо знайома не була. Надалі, жінка запросила їх в одну із кімнат вищевказаної квартири, де вони спільно, в тому числі і підліток з власної ініціативи почали вживати алкогольні напої, що супроводжувалось дружнім спілкуванням на різноманітні загально-побутові теми. В ході такого спілкування хлопцем дізналась від підлітка, що він є учнем однієї із загальноосвітніх шкіл м. Бережани та на даний час навчається в 7 класі, а відтак є юнаком чотирнадцятирічного віку, про це він їй також наголосив під час розмови.

Після вживання спиртних напоїв, 13 вересня 2020 року, близько 23.30, в одній із кімнат квартири за місцем свого проживання, жінка залишилась на одинці із хлопцем, в ході чого, між ними розпочалась розмова щодо статевих стосунків між чоловіком та жінкою.

В цей час у жінки винник злочинний умисел, спрямований на природні статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку з метою задоволення особистої статевої пристрасті, вступила з підлітком за взаємною згодою у добровільні природні статеві зносини.