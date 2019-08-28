Із заявою про крадіжку до співробітників Тернопільського відділення поліції звернулася 47-річна жителька селища Великі Бірки.

Жінка розповіла, що коли вона відпочивала на святковому концерті, організованому до дня селища, у неї поцупили сумочку. Збитки потерпіла оцінила у півтори тисячі гривень. Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що до протиправного причетна 50-річна жителька одного із сусідніх сіл. Чуже майно у підозрюваної вилучили, окрім грошей, які вона встигла витратити на власні потреби.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ – крадіжка, повідомляють у поліції.