У вчиненні таємного викрадення чужого майна співробітники Чортківського відділу поліції підозрюють 49-річного та 29-річного жителів районного центру. Зловмисники обікрали помешкання, в якому робили ремонт.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників поліції від 42-річної жительки Чорткова. Вона розповіла, що з її будинку викрали відеокамеру, ноутбук та гроші. У протиправному жінка запідозрила майстрів, які проводили ремонтні роботи у її помешканні та мали доступ до майна.

Підозри потерпілої підтвердили правоохоронці. Причетним до крадіжки виявилися двоє чортківчан. Чоловіки не вперше потрапляють в поле зору поліцейських – були судимі за майнові злочини. Техніку вони продали, гроші витратили на спиртне. Правоохоронці встановили осіб, кому зловмисники збули речові докази, та вилучили їх.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Дії жителів райцентру кваліфікують за статтею 185 ККУ – крадіжка. Триває слідство.