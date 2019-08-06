Про крадіжку грошей та мобільного телефона поліцейських Чортківщини повідомила жителька районного центру. Жінка втратила власне майно, прибираючи вулиці рідного міста.

Зі слів заявниці, вона працює в комунальній службі прибиральницею. Зранку, зібравши сміття з урн на вулиці, вирішила віднести до найближчого сміттєвого бака, проте відходів було стільки, що змушена була залишити свої особисті речі. Коли повернулася, то помітила, що пропав телефон, а з гаманця хтось поцупив 900 гривень. Потерпіла звернулася до поліцейських.

Правоохоронці завдяки камерам спостереження оперативно встановили особу, що спокусилася на майно чортківчанки. Чужі гроші та телефон привласнив 63-річний житель райцентру. Крадене у нього вилучили.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.