Аферисти продовжують виманювати гроші у довірливих громадян, пропонуючи додатковий заробіток. Працівники поліції вкотре застерігають: не довіряйте надто простим та вигідним пропозиціям.

Із заявою про шахрайські дії до працівників Бережанського відділу поліції звернулася 27-річна місцева жителька. З’ясувалося, що в одній із соціальних мереж жінка побачила оголошення про можливість заробити онлайн. Основна умова – вкласти власні кошти, які їй обіцяли повернути з відсотками. Заявниця повірила та перерахувала численними платежами на банківські картки свої заощадження. Як наслідок – втратила 280 тисяч гривень.

За фактом шахрайства слідчі поліції здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, аби встановити особу афериста.

Працівники поліції наголошують: не ведіться на сумнівні пропозиції про «легкий» прибуток у соціальних мережах. Надайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням й не переходьте за сумнівними посиланнями. У жодному разі не вводьте реквізити банківських карток та не надсилайте кошти на підозрілі чи невідомі рахунки!

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.