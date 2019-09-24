Прокуратурою Тернопільської області здійснювалось процесуальне керівництво та підтримувалось державне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо двох осіб за фактом вербування, переміщення за кордон для трудової експлуатації чотирьох жителів області.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Розслідуванням встановлено, що влітку 2014 року, використовуючи вразливий стан потерпілих та їх скрутне матеріальне становище, жителька Шумщини завербувала 4 громадян для роботи в теплицях у Краснодарському краї Російської Федерації. Заробітчанам обіцяла виплату щомісячної заробітної плати 700 доларів США, належні побутові умови, можливість у будь-який час безперешкодно повернутися додому. Але після того, як разом із співвиконавцем вони на власному автомобілі доправили до місця призначення жителів Тернопільщини та взяли за це матеріальну винагороду, потерпілих фактично передали у руки «рабовласнику». У прибулих вилучили документи, що унеможливлювало зв’язок із рідними та місцевими правоохоронцями. У період з 20 серпня 2014 року до 16 листопада 2014 року невстановлена досудовим розслідуванням особа на території Російської Федерації, особисто та через підконтрольних ним осіб, шляхом застосування фізичного примусу та психологічного тиску на потерпілих, без укладання трудових договорів із ними використовувала проти їх волі з метою трудової експлуатації (примусової праці) у теплицях, розташованих на території Краснодарського Краю.

Зібрані громадянами овочі реалізовувалось на ринках, а кошти, отримані від примусової праці потерпілих, привласнювались власником теплиць.

Повернувшись додому, потерпілі написали відповідні заяви у правоохоронні органи.

Збаразький районний суд, погодившись із позицією державного обвинувача, визнав 2 осіб винними у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 149 КК України та призначив їм покарання у виглді 5 років 5 місяців та 5 років 3 місяці позбавлення волі.