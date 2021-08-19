У Копиченцях Чортківського району померла 48-річна жінка, у якої медики діагностували новий штам Covid-19 “Дельта”.

Інформацію про смерть краянки журналістам “Файного міста” підтвердила виконувачка обов’язків директорки обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

Відомо, що померла нещодавно повернулася з-за кордону – з Великобританії. І вже тут, на території України, у неї виявили захворювання. Захворіли на “Дельта” також й рідні та близькі, з якими контактувала жінка.

За словами Оксани Чайчук, зараз на Тернопільщині спостерігається зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію. Погіршення епідситуації спостерігається з 12 липня. Якщо захворювання буде поширюватися з такою прогресією як сьогодні, то вже невдовзі досягне свого піку.

Додамо, що за інформацією ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”, за минулу добу в області медики зафіксували 87 нових випадків Covid-19. Зокрема,

Кременецький район – 2 особи;

Тернопільський район – 53 особи;

Чортківський район – 32 особи.

Загалом за весь час пандемії в Тернопільській області на Covid-19 захворіли – 70 851 особа, з них 69 066 – одужали. Летальних випадків – 1209 (3 випадки жителі інших областей).