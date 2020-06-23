Чергова жертва пседопрацівника банківської установи позбулася заощаджень, які зберігала на електронному гаманці. Жінка допомогла пройдисвітові спустошити свій рахунок, повідомивши персональні дані.

Жителька Кременецького району звернулася до працівників територіального підрозділу з проханням допомогти розшукати невідому особу, яка обшахраювала її на чималу суму.

Потерпіла розповіла, що на її засіб зв’язку зателефонував невідомий, який представився працівником фінустанови. Аферист запевнив жінку, що її картковий рахунок заблоковано через збій системи. Аби активувати електронний гаманець необхідно повідомити персональні дані, що й зробила краянка. Згодом на її мобільний телефон надійшло сповіщення про зняття готівки в розмірі 6000 гривень. За допомогою вона звернулася до правоохоронців.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 190 ККУ.