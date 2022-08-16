Жителька Почаєва поширювала в інтернеті ворожу пропаганду від імені свого чоловіка

Служба безпеки України викрила жительку Тернопільщини, яка поширювала у соціальних мережах публічні заклики до підтримки російських загарбників та маріонеткових адміністрацій окупантів.

Проросійська агітаторка з Почаєва підозрюється у колабораційній діяльності, оскільки, після повномасштабного військового вторгнення окупантів 50-річна жінка розпочала систематично розповсюджувати у мережі Інтернет матеріали російської пропаганди.

Використовуючи обліковий запис свого чоловіка, пропагандистка поширювала численні антиукраїнські дописи «рашистів», якими виправдовувала окупацію України та звеличувала воєнні злочини загарбників.

У помешканні колаборантки правоохоронці вилучили мобільні телефони, які містять переконливі докази її причетності до протиправної діяльності, а здобуті у ході досудового розслідування данні свідчать, що дії проросійської пропагандистки були вчинені умисно з політико-ідеологічних мотивів.

Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні заходи, спрямовані на перевірку ймовірної причетності спецслужб рф до деструктивної діяльності підозрюваної.

Викриття та документування діяльності колаборантки здійснювали співробітники СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області