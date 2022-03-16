Жителька Харківщини скоїла у Тернополі пограбування: їй “світить” десять років тюрми

До обрання запобіжного заходу зловмисницю помістили до ізолятора тимчасового тримання згідно статті 208 КПК. За пограбування, вчинене в умовах воєнного стану, їй може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від 36-річної жительки обласного центру. У неї невідома особа викрала з сумки 5 000 гривень.

Зі слів потерпілої, до неї на вулиці підійшла невідома жінка та почала відволікати її розмовами. Під час цього зловмисниці вдалося витягнути з сумки тернополянки гроші.

Оперативники розшукали правопорушницю. Нею виявилася 46-річна жителька Харківської області.

Вирішується питання про оголошення їй підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Оперативники також перевіряють причетність фігурантки до скоєння аналогічних злочинів на території обласного центру.