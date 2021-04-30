Тернополянам стало відомо, що невдовзі в одному з управлінь Тернопільської обласної державної адміністрації відбудуться кадрові зміни.

Орієнтовно після Великодня управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації очолить колишній голова Зборівської РДА, а за сумісництвом земляк та родич нинішнього очільника Тернопільщини Володимира Труша – Сергій Рудяк. Про це повідомляють Тернополяни.

У червні 2020 року, Сергія Рудяка призначили на посаду голови Зборівської РДА.

Сергій Рудяк з Івано-Франківської області, зареєстрований у містечку Угорник біля Франківська, мешкає в обласному центрі. Раніше працював у міському відділі Головного управління Держгеокадастру області, на посадах заступника й начальника відділу.

Та Зборівську адміністрацію ліквідували, внаслідок децентралізації, відтак Сергій Рудяк залишився без роботи.

За інформацією видання, після Великодніх свят, голова ТОДА Володимир Труш представить Сергія Рудяка як начальника управління капітального будівництва ТОДА.

Нагадаємо, у березні цього року за загадкових обставин з посади пішов Сергій Жирний, також земляк Труша, який курував “Велике будівництво” на Тернопільщині.