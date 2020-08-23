Благодійний обід зібрав у Тернополі більше сотні потребуючих людей. Одинокі літні люди добиралися з різних мікрорайонів міста. Нагодували їх волонтери проекту “Жовтий фартух”.

У меню — гречаний суп, макарони з м’ясом, салат з капусти, солодощі. Їжу готують місцеві ресторатори, а також волонтери проекту.

“Після перейденого рекорду 100 людей, ми готували на 115-120 людей цього разу. А скільки їх є, насправді тих, хто заради обіду, їде через усе місто, тих, для кого теплий повноцінний обід тільки один раз в тиждень. Нам потрібна ваша підтримка , тільки завдяки спільним зусиллям проект буде жити”, – зазначає керівник благодійного проекту Сергій Кічула.

Волонтери корегують меню залежно від побажань гостей. Готовими стравами допомагають тернопільські підприємці. Долучитися до благодійного проекту можуть всі охочі. Відтак більше потребуючих людей зможе отримувати гарячу їжу.

Софія Романська







