«Жовтий фартух» – благодійний проект під такою назвою взялися організовувати волонтери у Тернополі. Вони готують гарячі обіди для бездомних і малозабезпечених людей, роздають їжу потребуючим щонеділі з 10 по 13.

У Тернополі є чимало людей, що не можуть забезпечити собі повноцінного харчування, – каже співорганізатор проекту Сергій Кічула. Відтак завдяки благодійному проекту «Жовтий фартух» вони можуть безкоштовно отримувати смачну їжу.

«Місія проекту – об’єднати локальні спільноти з метою допомоги потребуючим благодійними обідами. Саме завдяки цій синергії зусиль нам вдасться роздавати гарячі обіди щонеділі з 10:00 до 13:00 год., безпритульним та людям, які перебувають у кризових життєвих обставинах. Адреса пункту роздачі гарячих обідів: (вул. Медова, 5) територія музею національно-визвольної боротьби. Долучитися фінансово для закупки продуктів на обіди можуть всі охочі. Номер карти для пожертвувань: 5218572221816239».

У Тернополі проект «Жовтий фартух» організовують благодійний фонд «Карітас» спільно з Лідерським волонтерським рухом та ГО «Файне.UA».

Софія Романська