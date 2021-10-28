Жовтневі показники захворюваності на COVID-19 в області найвищі від початку пандемії.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка Оксана Чайчук. За її словами, тенденції перевищують динаміку минулорічних показників.

Лікарі-вірусологи, епідеміологи працюють щоденно понаднормово – каже Оксана Чайчук. Виникають питання у забезпеченості кисню у великих об’ємах у зв’язку з госпіталізацією нових інфікованих. «Зростання добової кількості госпіталізацій, добової кількості виявлення прискорилося у жовтні, це найбільша динаміка, яку ми спостерігали в 2021 році. Вона фактично уже перевищує динаміку минулорічних показників. І цей відсоток може погіршуватися далі. За останні жовтневі тижні захворюваність на коронавірус прискорила зростання. Синхронно зросла кількість позитивних тестів і нових госпіталізацій. Особливість штаму «Дельта» у тому, що у разі інфікування у рази більше людей потребують інтенсивної медичної допомоги».

Тернопільщина перебуває у «помаранчевій» епідемічній зоні. За словами лікарів, контрольні показники при подальшому зростанні захворюваності можуть викликати посилення карантину.