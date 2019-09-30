Кулінарні конкурси серед господинь, костюмований парад-конкурс серед домашніх улюбленців і тернопільська пивна миля відбудуться в Тернополі у перші вихідні жовтня.

Заходи ці організують під час фестивалю «Обжинки-2019», який пройде у парку імені Тараса Шевченка 4-6 жовтня. У програмі також передбачені безкоштовне караоке, веселі конкурси, запальні танці, виступи музичних колективів, креативні фотозони та багато іншого.

– Цей фестиваль об’єднає у собі декілька цікавих подій, які вперше відбудуться у місті, розповів Тарас Ковальчук, директор Туристично-інформаційного центру Тернополя. – Проведемо конкурс серед господинь “Тернопільські леґуміни: соління, мочення, квашення овочів та фруктів” та “Тернопільські леґуміни: консервація за сучасними рецептами”. У жовтні в Німеччині проводять «Октоберфест», а наш регіон також славиться пивом, тому шостого жовтня вперше робимо Пивну милю – навколо острівка «Чайка» треба буде пробігти чотири кола, на кожному випиваючи пляшку пива. Це традиційні міжнародні змагання, які проходять у всьому світі, придумані студентами, але на сьогоднішній день вони більше популяризують спорт. Будуть різноманітні забави, обрядові танці. Опудало, яке захищало поля від шкідників 6 числа ввечері спалимо, оскільки воно вже не буде потрібне в цьому році. Також проведемо осінній парад домашніх улюбленців, оскільки це вже закінчення сезону прогулянок з улюбленцями, пропонуємо показати, хто в кого є вдома.

Для участі у всіх конкурсах необхідно попередньо зареєструватися. Форми для реєстрації можна знайти на сторінці ТІЦ у фейсбуці. У конкурсах серед господинь та любителів пива передбачені грошові винагороди від 300 до 1000 гривень. Кращі рецепти тернопільських господинь також увійдуть до книжки “Тернопільські смаколики”. Участь у Пивній милі є платною і тільки для тих, кому більше 18 років. У конкурсі-параді серед домашніх улюбленців журі визначить три переможці у номінації “Найбільш креативний осінній костюм”. Головний приз отримає той домашній улюбленець, за якого глядачі віддадуть найбільше голосів.

Ольга Трач