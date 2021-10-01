На початку жовтня в області погоду зумовлюватиме антициклон. Через його вплив зберігатимуться ранкові тумани і денне тепло, а ночі будуть значно прохолоднішими. За словами синоптиків, відчутних погодних змін слід очікувати у другій декаді місяця.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, антициклони поки що не дозволятимуть увірватися осінньому холоду. У краї домінуватиме суха повітряна маса, місцями можливі нічні заморозки.

“Антициклон Lioba об’єднається з іншим антициклоном на ім’я Merle. Відтак переважатиме суха повітряна маса. В Україні жовтень розпочнеться, як завершувався вересень – буде суха погода антициклонального характеру з ранковими туманами, нічним холодом та денною свіжістю. Вночі в більшості областей місцями очікуються заморозки, від яких рятуватиме хіба щільніша хмарність, яка найбільш ймовірна в західних областях. Впродовж дня в Україні першого жовтня передбачається +10 +17 градусів. Вітер очікується східний та південно-східний, 3-8 м/с, можливі штормові пориви до 15-18 м/с”.

Отже, погода на початку жовтня ще тішитиме приємним осіннім теплом і сонцем. Втім, наступного тижня синоптики передбачають заморозки.