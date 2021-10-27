Антициклон йде на Тернопільщину. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у краї потеплішає. Втім, нічної пори можливі невеликі заморозки.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, на Тернопільщині зберігатиметься похмура погода з проясненнями. Обійдеться без опадів. Температура повітря коливатиметься вночі від одного морозу до одного градуса тепла, вдень – до 12 градусів тепла. Місцями можливі пориви південно-західного вітру.

“Антициклон стане причиною сухої погоди практично в усій континентальній Європі. Відтак в Україні 27-го жовтня буде багато сонця, опадів не очікується. Нарешті стануть виднішими порухи теплішого повітря.

Найближчої ночі ще затримуються “мінуси”, але все ж — явна тенденція до поступового потепління… Надалі нічні “мінуси” розчинятимуться у теплішому повітрі, вдень стовпчики термометрів поповзуть відчутно вище. Вихідними буде сонячно і, не побоюсь цього слова, тепло, +10+15 градусів, в західних областях до +18 градусів. У суботу-неділю може бути рвучкий вітер”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, жовтень на Тернопільщині завершиться приємним осіннім теплом. Втім, хвиля потепління тривалою не буде. Листопад принесе чергову порцію холодів.